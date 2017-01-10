Koçarlı Beyaza Büründü

AYDIN'ın Koçarlı İlçesi'nde dün başlayan kar yağışı, yüksek kesimleri beyaza bürüdü. Bazı mahallerde kar kalınlığı yaklaşık 30 santimetreyi buldu. Belediye ekipleri, kapanan yolları açmak için çalışma başlattı.



Aydın İl genelinde başlayan kar yağışı, Koçarlı'nın yüksek kırsal kesiminde etkili oldu. Yer yer 30 santimetreyi bulan kar kalınlığı, birçok mahallenin yolunu ulaşıma kapattı. Aydın Büyükşehir ve Koçarlı Belediye ekipleri, karın yağmaya başladığı günden beri, yoğun çaba harcıyor. Yaklaşık 5 iş makinesi aralıksız çalışıyor. Yağan kar örtüsünün ağırlığına dayanamayan bazı çam ağaçları gövdesinden ya da dalından kırıldı.



Koçarlı Belediye Başkanı CHP'li Mutlu Öztürk, "Kar yağışı özelikle yüksek kesilmedeki mahallerimizi etkisi altına aldı. Büyükşehir ile birlikte yolların kapalı kalmaması için yoğun bir mesai harcıyoruz. Ara yollar haricinde şu anda kapalı yol kalmadı. Ama yağan karın devam etmesi ile bazı mahalle yollarında sıkıntı yaşansa da ekiplerimiz aralıksız çalışarak tüm yolları açmak için çaba sarfediyor. Çalışmalarımız aralıksız sürerken, şu ana kadar herhangi bir sıkıntılı durumla karşılaşmadık" dedi. - Aydın