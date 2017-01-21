Koç Rick Carlisle'ın Dallas Mavericks Yorumu

Koç Rick Carlisle'nin Dallas Mavericks hakkında yorumları şöyle;

Pazar gecesi oynanacak Dallas Mavericks ve Los Angeles Lakers karşılaşmasında iki takım da kazanmaya odaklanmış olacak. Önemli olan, soğukkanlılıkla oynayıp aynı zamanda agresif olmak. İyi oynayın ama oyuna saygı duyun. Bizim takımımız bunu çok iyi bir şekilde yapıyor.

Mark Cuban ve Donny Nelson tarafından işe alındığım ve yetenekli bir kadroya sahip olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. Bu işe girme sebebim, oyunu öğretmeyi ve yönetmeyi seviyor olmam. Dallas Mavericks takımı genç bir kadroya sahip bundan dolayı öğretilecek ve sürdürülmesi gereken çok fazla konu var. Bu sezon Wes Matrhews, Finey Smith ile beraber 3 oyuncumuz draft edilmemiş olmasına rağmen bir çok oyunda yer aldı. Şuan Matthew, kendini kanıtlamış bir oyuncu, Harrison Barnes ve Justin Anderson'ın performansları da her geçen gün daha iyiye gidiyor. Finney-Smith ve Brussino ise çok genç oyuncular, birçok başka şeyi de beraberinde öğreniyorlar. Öğretmeni bu sürecin bir parçası olarak görüyorum ve biz ne kadar iyi öğretirsek, oyuncuların o kadar hızlı gelişim göstereceğine inanıyorum.

Hedefimiz kazanmak! Bu vizyon ile kazanmak için çalışıyor ve işleri yürütme şeklimizden ödün vermeden kazanmak için çabalamaya devam ediyoruz. Bunu yapmaya devam edeceğiz ve oyunları kazanmak için kendimizi mümkün olan en iyi konuma yerleştirip oradan yolumuza devam edeceğiz.

Dirk Nowitzki , ligde ve kadroda çok saygı duyulan bir oyuncu. Kadrodaki genç oyunculara çok yardımcı oldu onlardan birisi de Harrison Barnes'tı. Kendisi o yaşlardayken hayatının nasıl olduğunu ve tüm o sorumluluklara sahip olmanın nasıl bir şey olduğunu bildiği için gençlere her zaman yardımcı oluyor.