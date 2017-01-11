Kızılay'ın Çağrısına Bingöllülerden Destek

Bingöl'de, Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık'ın kan bağışı çağrısına destek veren vatandaşlar kan bağışında bulundu.



Türk Kızılayı Diyarbakır Kan Toplama Merkezi Müdürlüğü görevlileri tarafından eski adliye binasında kurulan standa yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, kan bağışı yaptı.



Kan Merkezi görevlisi Süleyman Koç, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülke genelinde kan konusunda ciddi sıkıntılar yaşadıklarını söyledi.



Kış şartlarından dolayı kan stoklarının yüzde 50 oranında azaldığını kaydeden Koç, şunları kaydetti:



"Bugün ve yarın Bingöl'de eski adliye binasında kan bağış faaliyeti yapmaktayız. Diyarbakır bölge olarak, Şırnak, Mardin, Diyarbakır, Batman, Siirt ve Bingöl'den oluşan 6 kente hizmet etmekteyiz. Bu 6 ildeki 46 hastanenin kan ihtiyacını bizler karşılamaktayız."



Koç, Bingöl'de iki günlük kan bağış faaliyeti kapsamında 250 ünite kan toplamayı hedeflediklerini belirterek, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştıklarını ve şimdiye kadar 50 ünite kan bağışı aldıklarını bildirdi.