Kitapyurdu.com'un "Yılın En Çok Okunan Yazarı"

Kitapyurdu.com, "Yılın En Çok Okunan Yazarı"nın yazar ve şair Sabahattin Ali olduğunu belirtti.



Yapılan açıklamaya göre Kitapyurdu.com, 2016 yılının çok satanlarında liste başı olan Sabahattin Ali'yi, yılın en çok okunan yazarı olarak tespit etti.



"Yılın En Çok Okunan Yazarı", 41 yıllık kısa hayatına 3 roman, 10 hikaye, 2 şiir kitabı ve 7 tercüme kitap sığdıran Sabahattin Ali oldu.



Sabahattin Ali'nin başta "Kürk Mantolu Madonna" olmak üzere, "Kuyucaklı Yusuf" ve "İçimizdeki Şeytan" isimli eserleri okuyuculardan büyük ilgi gördü.