Kırşehir'de Çim ve Sentetik Sahalar Yeniden Düzenleniyor

Kırşehir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Emre Aslan, il genelindeki sentetik ve çim sahaların onarımı ve eksiklerinin giderilmesi için çalışma yaptıklarını söyledi.



Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gençlerin çim ve sentetik sahalarda spor yapabilmelerini önemsediklerini belirterek, kent merkezinde 2 sentetik, bir tane de çim saha bulunduğunu, ilçelerde de aynı hizmetlerin verildiğini ifade etti.



Kent merkezinde Güneykent çim, 2 Nolu ve Bağbaşı sentetik sahalarının bulunduğunu anlatan Aslan, "2 Nolu'nun etrafını ağaçlandıracağız. Etrafı orman gibi olacak. Soyunma odasını düzenledik. Bir tane daha soyunma odası yapacağız. Çim sahaların eksikleri gideriliyor. Bağbaşı sentetik sahsında da yine aynı çalışmaları yapıyoruz." diye konuştu.



Akpınar ilçesinde de sentetik saha yapılacağını anlatan Aslan, orada inceleme yaptığını, Bursa Parkı arkasındaki sahayı kısa sürede tamamlamayı hedeflediklerini dile getirdi.



Aslan, Mucur ilçesindeki sahanın tadilat ve onarımı için proje hazırladıklarını, buranında yenileceğini belirtti.



Aslan, diğer tesislerde de çalışmaları sürdürdüklerine işaret ederek, yüzme havuzu yanındaki tenis kortunun kış şartlarında kullanılabilmesi için üstünün kapatılacağını kaydetti.