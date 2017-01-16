Kırsal Mahallelere Yatırımlar Sürüyor

Yunusemre Belediyesi, kırsal mahallelerde yatırımlarını sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler kırsal mahallelerin ihtiyaçlarını dikkate alarak sosyal tesis, muhtarlık binası ve düğün salonu yapıyor.



Yunusemre Belediyesi, kırsal mahallelerin sorunlarını bir bir gideriyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kırsal mahallelerde ihtiyaç durumuna göre sosyal tesis, düğün salonu ve muhtarlık binası yapıyor. 4 mahallede muhtarlık binası tamamlanırken; 4 tanesi de tamamlanma aşamasına geldi. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, ekiplerin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirterek, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Başkan Çerçi açıklamasında, "Ekiplerimiz kırsal mahallelerimizde düğün salonlarını tamamlıyor. Seyitli, Düzlen, Dazyurt ve Otmanlar mahallelerimizin düğün salonlarını bitirmek üzereyiz. Ayrıca ilçemizdeki 4 muhtarlık binamızı tamamladık. 4 muhtarlık binamızı da tamamlamak üzereyiz. Vatandaşımızın güzel, refah bir ilçede yaşaması için çalışmalarımız sürecek" dedi. - MANİSA