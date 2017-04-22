Kırıkkale'de Fuhuş Operasyonunda 7 Gözaltı

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonunda 3'ü yabancı uyruklu 7 kişi gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği ekipleri, O.A, Y.Y, H.A. ve O.A. adlı şahısların Yahşihan ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde yer temin ederek yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırdıklarını tespit etti. Operasyonda Y.Y. adlı zanlı ile Z.Z, G.I. ve G.C. adlı yabancı uyruklu kadınlar Kırıkkale kent merkezinde, O.A. ve N.A. adlı zanlılar Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde, H.A. adlı zanlı ise Çorum'un Sungurlu ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.



Gözaltına alınan yabancı uyruklu kadınlar para karşılığında fuhuş yapmak; O.A, Y.Y, H.A. ve O.A. adlı zanlılar ise fuhuşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek suçlarından adliyeye sevk edildiler. - KIRIKKALE