Kilis Türk ve Suriyeli Çocuklara Yardım

Türk ve Suriyeli çocuklara yardım



KİLİS'te, Mehmet ve Nimet Erman Zeytçioğlu İlkokulu'nda eğitim gören Türk ve Suriyeli çocuklara kıyafet yardımı yapıldı.



23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle merkezi İstanbul'da bulunan Okyanus Kolejleri Eğitim Kurumu veli, öğrenci, öğretmen ve okul idarecilerinin katılımı ile Kilis Hacı Mehmet ve Nimet Erman Zeytçioğlu İlkokulu'nda eğitim gören 415 öğrenciye hediye gönderildi.



İstanbul'dan getirilen hediye kıyafetlerini alan Türk ve Suriyeli öğrenciler büyük mutluluk yaşadı. Halkalı Okyanus Kolejleri Kampüs Müdürü Erhan İban, kurumları tarafından her yıl İstanbul'da kardeş okul kampanyasını bu yıl Kilis'te yaptıklarını ifade ederek, "Kampanya çerçevesinde Kilis'in seçilmesinin sebebi malum nüfusunun Suriyeli vatandaşa ev sahipliği yapıyor. Kilis'in çocukları Kilis'in parklarını Suriyeliler ile paylaştı. Mahallesini, evlerini, vatanını paylaştı. Kurum olarak bizlerde 23 Nisan bayramında Kilisli çocuklarla birlikte olup, hediyelerini vermeyi uygun bulduk" dedi.



Kilis İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hanifi Başıbüyü de hediyelerinden dolayı İban'a teşekkür etti.



Etkinlik sonunda katkılarından dolayı aynı zamanda Valilik Özel Kalem Müdürü İhsan Eray'ın akrabası olan Okyanus Koleleri yöneticilerine teşekkür plaketi verildi.