Kilis'te "Bir Mont Bir Bot" Kampanyası

Çetinkaya Şirketler Grubu'nun bağışladığı yaklaşık 5 milyon lira değerindeki kışlık kıyafet ve botlar, ihtiyaç sahibi Suriyeli ve Türk ailelere dağıtıldı.



"Bir Mont Bir Bot" kampanyası kapsamında bağışlanan yardımlar, İtfaiye Müdürlüğü bahçesinde, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara ve Çetinkaya Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Necati Çetinkaya'nın da katılımıyla ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.



Aralarında Suriyeli sığınmacıların da bulunduğu çocuk ve kadınlara pantolon, mont ve bot gibi kışlık giysiler verildi.



Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, burada yaptığı konuşmada, bu tür kampanyalarla ihtiyaç sahibi ailelerin her zaman yanlarında olunması gerektiğini söyledi.



Türkiye'nin Suriyeli mültecilere eşi benzeri görülmemiş ev sahipliği yaptığını vurgulayan Kara, "Biz 40 çocuğumuzu giydirmek için çıktığımız bu yolda şu ana kadar 18 bin çocuğa ulaştık. Necati Bey'den bir talepte bulunduk. Sağolsun olumlu cevap verdiler. Ben bir miktar yardımın geleceğini düşünüyordum ama 5 kamyon yardım gönderdiler. Hedefimiz 40 bin kişiye ulaşmaktı. Bu yardımlarla 140 bin kişiye ulaşacağız inşallah." diye konuştu.



Kampanyanın örnek olması ve sürdürülmesi gerektiği belirten Kara, hayırseverlere teşekkür etti.



Çetinkaya da kampanyaya destek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.



Türkiye'nin Suriyeli sığınmacılara her türlü desteği verdiğini anımsatan Çetinkaya, yardın yapmanın önemine dikkati çekerek, "Yıllarca valilik ve 5 dönem milletvekilliği yaptım. AK Parti'yi Cumhurbaşkanımız ile birlikte kurduk. O Genel Başkan ben de Genel Başkan Yardımcısıydım. Vallahi şimdiye kadar en fazla duygulandığım ve hoşuma giden olay bugünkü yardımların içerisinde bulunmak. Avrupalılar bir Suriyeliye tahammül edemiyor. Ama şükürler olsun başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere hepimiz, 'bunlar bizim komşumuzdur, canımızdır, ciğerimizdir.' dedik. Kucağımızı herkese açmışız. Kimseye gelmeyin dedik mi? Diyemeyiz, biz de o ruh ve şuur var. Onlar bize Allah'ın emanetidir." ifadelerini kullandı.



Şirket olarak, 5 kamyon içerisinde yaklaşık 5 milyon lira değerinde 125 bin parça giyecek yardımı yaptıklarını aktaran Çetinkaya, maddi durumu iyi olan herkese yardım yapma çağrısında bulundu.