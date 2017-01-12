Kilis Belediyesi Suriyeli Yetim Çocukları Sevindirdi

Kilis Belediyesi iç savaş nedeniyle anne veya babasını kaybeden 20 Suriyeli çocuğa, ayakkabı ve kışlık kıyafet yardımında bulundu.



Öksüz veya yetim kalmış Suriyeli çocuklar için Kilis Belediyesince temin edilen kışlık giysiler, Belediye Konuk Evi'nde düzenlenen yemek programıyla Belediye Başkanı Hasan Kara tarafından çocuklara hediye edildi.



Kara, gazetecilere yaptığı açıklamada, yetimlerin insanlığa Allah'ın bir emaneti olduğunu belirtti.



Hazreti Muhammed'in ümmeti olarak yetimlere sahip çıkmanın ve onlarla en iyi şekilde ilgilenmenin önemine değinen Kara, "Yetimlerle ilgilenmek üzerimizdeki en önemli sorumluluklardan birisidir. Yetimlere yapılacak yardımlar bireysel olarak da desteklenmelidir. Herkes bu konuda elinden geleni yapmalıdır. Çocuk güldürmek çok güzel bir duygudur. Özellikle de özel durumları olan bu çocuklarımızı gülümsetmek çok daha önemlidir." ifadelerini kullandı.