Kılıçdaroğlu: Çatlasalar da Patlasalar da Onlara Cevap Vermeyeceğim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Balıkesir'in Gönen İlçesi'nde yaptığı konuşmada, "Şu kanaate vardım ben olmazsam onlar miting de düzenleyemeyecekler. Emin olun. İstiyorlar ki onlara cevap vereyim. istiyorlar ki her eleştirilerine cevap vereyim. ben millete söz verdim. Ahdettim hiçbir zaman kısır çekişmelerin içine girmeyeceğim. Çatlasalar da patlasalar da onlara cevap vermeyeceğim" dedi.



CHP Genel Başkanı Kılıçdaoğlu, bu sabah özel bir uçakla Bandırma 6'ncı Ana Jet Üssü'ne geldi. Buradan parti otobüsü ile Ordu Caddesi, İnönü Caddesi ve Atatürk Caddesi'nden uzun bir konvoy eşliğinde kent merkezinden geçen Kılıçdaroğlu, yol boyunca sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı.



Karayoluyla Gönen İlçesi'ne geçen Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara seslendi. 16 Nisan'da yapılacak referandum un bir demokrasi, itibar meselesi olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Biz 80 milyonu tek adama teslim edecek miyiz? 80 milyon aklı, tek adamın aklına teslim edecek miyiz. 'Hayır' diyeceğiz çünkü babalarımız çünkü dedelerimiz bize şunu söylediler akıl akıldan üstündür" dedi.



"TEK ADAMA YETKİ VERİRSEK HİÇ KİMSENİN CAN VE MAL GÜVENLİĞİ OLMAZ"



Kılıçdaroğlu, 'hayır' oyu kullanıldığı zaman ülkeye en büyük faydanın yapılacağını kaydederek, "Hep birlikte bu kararı alabilirsek emin olun dünyaya şu mesajı vermiş olacağız. Türkiye Cumhuriyetinin vatandaşları tüm baskılara rağmen devletin bütün imkanlarına rağmen halk demokrasiden yana tavır koydu. Demokrasiyi güçlendirmek istiyorum arkadaş, ülkem de bunu söyledi" diye konuştu.



"Mustafa Kemal Atatürk asla ve asla tek adamlığa soyunmadı" diyen Kılıçdaroğlu, bunu söyleyenlerin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü tanımadıklarını söyledi. Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:



"Mustafa Kemal Atatürk bir önderdi ama herkesin önderiydi. Ama hep birlikte karar aldılar. 23 Nisan 1920'de Meclis açıldığında yine tek adam değildi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e verilmeyen yetkiyi bir kişiye verecek miyiz? Çünkü biz TBMM'ye yani halkın iradesine sahip çıkıyoruz. Tek adam rejimine karşı çıkıyoruz. Parlamenter demokratik sisteme sahip çıkıyoruz. Kadın erkek eşitliğine sahip çıkıyoruz. Bunun için sandığa gideceğiz, oyumuzu kullanacağız. Herkesin can ve mal güvenliğine sahip çıkıyoruz. Tek adama yetki verirsek hiç kimsenin can ve mal güvenliği olmaz. Tek adama yetki verelim istediği zaman hiçbir gerekçe göstermeden TBMM'ye feshetsin diyorlar. Buna izin verecek misiniz?"



"YÜREĞİNİZ CESARETİNİZ VARSA KARŞISA ÇIKARSINIZ"



Seçim meydanlarında sürekli kendisinin konuşulduğunu anlatan Kılıçdaroğlu,"Yahu arkadaşlar başka derdiniz yok mu sizin? Anayasa değişikliğini neden anlatmıyorsunuz. Şu kanata vardım ben olmazsam onlar miting de düzenleyemeyecekler. Emin olun. İstiyorlar ki onlara cevap vereyim istiyorlar ki her eleştirilerine cevap vereyim ben millete söz verdim. Ahdettim hiçbir zaman kısır çekişmelerin içine girmeyeceğim, çatlasalar da patlasalar da onlara cevap vermeyeceğim. Ama onlara şunu söylüyorum. Yüreğiniz, cesaretiniz, bilginiz, birikiminiz varsa sizin dünya kadar televizyonlarınız var. Çıkarsınız gelirsiniz karşıma oturur tartışırız medeni insanlar gibi gelin çıkın karşıma. Ben de biliyorum ki çıkamazlar. Çünkü cesaretleri yok. Çünkü onlarda biliyorlar ki Kemal Kılıçdaroğlu millete doğruları anlatıyor" diye konuştu.



Konuşmasında annelere de seslenen Kılıçdaroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Üniversitede öğrenciyken annemin babamın olduğu yere giderdim. Başımı onun dizine koyar annemle dalga geçerdim. Hayatımın en güzel, en huzurlu günü başımı annemin dizine koyduğum günlerdir. Anneler insana huzur verir. Annelerin Allah vergisi bir sezgileri vardır. Güçlü bir annelik sezgisi vardır. O yüzden annelere hep söylerim, siz çocuklarınızı freni olmayan bir otobüse bindirir misiniz. Bugün bize diyorlar ki bu 80 milyonu bir otobüse bindireceğiz ne freni var. Ne de nereye gittiği belli değil. 80 milyonu bindireceğiz ve bir maceraya götüreceğiz Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu kadar küçük bir devlet midir. Neden böyle bir maceranın içine 80 milyonu sürüklüyorlar. Buna izin vermeyeceğiz"



"YETKİSİ ALINMIŞ BİR PARLAMENTO GÜÇLÜ DEĞİLDİR"



Hesap sorulamayacak bir düzen getirilmeye çalışıldığını savunan Kılıçdaroğlu, "Ben mütedeyyin kardeşlerime seslenmek istiyorum. Kul hakkı yemenin en büyük günah olduğunu siz bilirsiniz. Kul hakkı yiyenden hesap sorulmayacaksa ne yapılacak arkadaşlar yolsuzluk yapana neden yolsuzluk yaptın diye soru dahi sorulmayacaksa, buna nasıl gidip evet diyeceksiniz. Yolsuzluk yapan tüyü bitmemiş yetimin hakkını yiyen bir bakana bir başkan yardımcısına ben TBMM'den soru dahi soramayacağım. Böyle bir düzen getiriyorlar. Yetkisi alınmış bir parlamento güçlü değildir" diye konuştu.



Kılıçdaroğlu, Gönen CHP İlçe Başkanlığı'nın yeni binasının açılışını yaptıktan sonra ateşli grip nedeniyle yaşamını yitiren Gönen Işıl İpek Ortaokulu 8'inci Sınıf Öğrencisi, Gönen TEOG birincisi Hilal Üstündağ'ın cenazesinin kaldırılacağı Karşıyaka Camii'ne giderek ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu.



Kılıçdaroğlu, daha sonra Balıkesir'in Balya İlçesi'ne hareket etti.



- Gönenbalıkesir