Kesinleşen Yurt Dışı Sonuçları

Türkiye Anayasa değişikliği referandum yurt dışı sonuçları açıklanmaya devam ediyor. Oy sayımının tamamlandığı ülkelerin sonuçları açıklandı.



Ülkelerden gelen sonuçlara göre yüzdelik dilimler ise şöyle;



Arnavutluk yüzde 41.8 evet, yüzde 58.2 hayır,



Yunanistan yüzde 23.25 yüzde 76.75 hayır,



Macaristan yüzde 25.7 evet 74.3 hayır,



Irak yüzde 34.6 evet yüzde 65.4 hayır,



Cezayir yüzde 43 evet yüzde 57 hayır,



Finlandiya yüzde 28.5 evet 71.5 hayır,



Bahreyn yüzde 13.6 yüzde 86.4 hayır,



Bulgaristan Yüzde 28.6 evet yüzde 71.4 hayır,



Çin yüzde 23.8 evet yüzde 76.2 hayır,



Kosova yüzde 57.1 evet 42.9 hayır,



Polonya yüzde 25.6 evet 74.4 hayır,



Romanya yüzde 44.6 evet 55.4 hayır,



Singapur Cumhuriyeti yüzde 44.3 evet 55.7 hayır,



Türkmenistan 43.7 evet 56.3 hayır,



Umman yüzde 24 evet yüzde 76 hayır,



Ürdün yüzde 75.9 evet 24.1 hayır,



Yeni Zelanda yüzde 17.7 evet 82.3 hayır - İSTANBUL