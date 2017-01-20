Kerim Frei'ın Birmingham City'ye Transferi

Beşiktaş Kulübü, Kerim Frei'ın İngiltere Championship takımlarından Birmingham City'ye transferinin gerçekleştiğini açıkladı.



Beşi·ktaş Futbol Yatırımları Sanayi· ve Ti·caret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen, Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yayımlanan açıklamada, "Kerim Frei'ın transferi konusunda Birmingham City ile anlaşmaya varılmıştır. Sözleşme fesih bedeli olarak Birmingham City tarafından şirketimize 2 milyon 250 bin avro ödenecektir. Oyuncunun, sözleşmesi boyunca Birmingham City bir üst lige çıkarsa 500 bin avro, Birmingham City yükseldiği ligde kalırsa 500 bin avro, Birmingham City'de oynayacağı 20. maçtan sonra 250 bin avro tarafımıza ödenecektir." denildi.



Siyah-beyazlı kulübün Kerim Frei için internet sitesinde yayımladığı teşekkür mesajında, "3,5 sezondur formamızı terleten Kerim Frei, 109 maçta sahada kulübümüzün başarısı için özveriyle mücadele etti. Bundan sonraki kariyerinde başarılar diler, hizmetlerinin daima hatırlanacağını belirtiriz." ifadelerine yer verildi.