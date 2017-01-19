Kenyalı Engelli Sporcu "Altın Bilezik" Peşinde

MÜSLÜM ETGÜ - Binlerce kilometre uzaktan spor yaşamını sürdürmek için Şanlıurfa'ya gelen Kenyalı engelli futbolcu, ülkesine döndüğünde kolunda "altın bilezik" olsun diye filografi öğreniyor.



Eyyübiye Belediyesi Ampute Futbol Takımı oyuncusu Kenyalı 31 yaşındaki Dalmas Otieno, yaklaşık 1,5 yıl önce geldiği Şanlıurfa'da futbol kariyerinin yanına yeni bir alan eklemek için 2 ay önce Büyükşehir Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezindeki filografi kursuna katıldı.



Bir yandan takımının başarısı için ter döken Kenyalı sporcu, antrenmanlarından arta kalan zamanlarında da filografi öğreniyor.



Kursta yaptığı eserlerin satışından para kazanmaya da başlayan engelli futbolcu, ülkesine döndüğünde de filografi sanatını meslek edinmeyi planlıyor.



Dalmas Otieno, antrenman yaptıkları sahayla kurs merkezinin yan yana olduğunu, idmana gelip giderken merkezle tanıştığını anlattı.



Yapılan çalışmaları görerek filografi kursuna katılmaya karar verdiğini ifade eden Otieno, bu sanatın zor ancak bir o kadar zevkli olduğunu, kursa da keyifle gidip geldiğini belirtti.



Kurs eğitmeninin gayretleriyle kısa sürede başarılı olduğunu kaydeden engelli futbolcu, "Bu işi yaptığım için çok mutluyum. Çünkü gelecekte Kenya'ya döndüğümde yapabileceğim bir iş çıktı benim için. Yani bir meslek sahibi oldum. Ülkemde kendi insanlarımıza da bu sanatı öğretip bir dükkan açmayı düşünüyorum." diye konuştu.



"Bu kurs engelliler için bir şans"



Şanlıurfa'da bulunmaktan ve Şanlıurfalılarla yaşamaktan çok mutlu olduğunu dile getiren Otieno, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'nin kalbinin engellilerle attığını, bu sayede engellilere yönelik çalışmalar yaptığını belirtti.



Engellilerin eğitim alma ve bir iş yerinde çalışma konusunda sıkıntılar yaşadığını ifade eden Dalmas Otieno, "Bu iş öyle bir iş ki kendi evinde yaparak satıp para kazanabilirsin. Bu kurs engelliler için büyük bir şans." dedi.



Geçen yıl transfer olduğu Eyyübiye Belediyesi Ampute Futbol Takımı'nın bu yıl başarıyı yakalayamadığını belirten Otieno, daha fazla çalışarak iyi olmak istediklerini söyledi.



"Gösterdiklerimizi kısa sürede öğrendi"



Filografi kursunu veren Sibel Beyazkurt ise yaklaşık 3 ay önce başladıkları kursa 40 kişinin katıldığını belirterek, kursiyerlerin hobi olarak yaptıkları filografi çalışmalarını satarak para kazandıklarını da aktardı.



Kenyalı Otieno'nun kısa sürede yeteneğiyle sanatı kavradığını ifade eden Beyazkurt, "Otieno gösterdiğimiz her şeyi çok kısa zamanda öğrendi. Bizimle uyumlu çalışıyor. Kendisini tebrik ediyoruz." şeklinde konuştu.