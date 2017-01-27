Keman Sanatçısı Markov İzmir'de

Uluslararası arenada "kemanın dahi yeteneği" olarak tanınan Alexander Markov, İzmir'de konser verdi.



İzmir Devlet Senfoni Orkestrasının (İZDSO) davetlisi olarak kente gelen Markov, Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'ndeki konserde, şef Adrian Prabava yönetimindeki İZDSO ile Pyotr Ilyich Tchaikovsky'nin "Keman Konçertosu" ve Hector Berlioz'un "Fantastik Senfoni" adlı eserlerini seslendirdi.



Konserine Türkçe "iyi akşamlar" diyerek başlayan ve bir sürprizinin olduğunu söyleyen Markov, sahneye elektro kemanı ile çıktı ve klasik eserleri rock ezgileriyle harmanladı.



İzmirli müzikseverler, konserin sonunda sanatçıyı uzun süre alkışladı.



"Paganini'nin varisi" kabul edilen Markov, eserlerini klasik müzik ile rock müziği harmanlayarak icra ediyor.