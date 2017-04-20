Kemal Kılıçdaroğlu'nun Bu Konuşması Sosyal Medyada Patladı

Kemal Kılıçdaroğlu'na sorulan'Neden tankın önüne çıkmadınız?'sorusuna verdiği "Tank getirselerdi, nerede tank?" yanıtı sosyal medyada alay konusu oldu. Bir çok kişi tarafından Kemal Sunal'ın'Umudumuz Şaban'adlı fiminde muhtarlık seçimlerinde yaptığı konuşma ile karşılaştırıldı. Ortaya renkli görüntüleribn çıktığı video için yorumları sizlere bırakıyoruz....