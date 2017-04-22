Keloğlan'ın Sihirli Lambası
Yazan-Yöneten: Ziver Armağan Açıl Oynayanlar: Ecem Yiğiter, Barış Cengiz, Aydan Akın Yaş Sınırı: Yaş sınırı henüz tanımlanmamıştır.
Yazan-Yöneten: Ziver Armağan Açıl Oynayanlar: Ecem Yiğiter, Barış Cengiz, Aydan Akın
Yaş Sınırı: Yaş sınırı henüz tanımlanmamıştır.
Yaş sınırı henüz tanımlanmamıştır.
Detaylar :
İl : Ankara
İlce : Yenimahalle
Mekan : Deli Sanat
Mekan Adresi : 2494. Sok Berilya AVM 70/25 Ümitköy
Başlangıç Saati : 22.04.2017 14: 00: 00
Bitiş Saati : 22.04.2017 15: 00: 00
Kategori : Keloğlan'ın Sihirli Lambası
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io