Keloğlan'ın Sihirli Lambası

Yazan-Yöneten: Ziver Armağan Açıl Oynayanlar: Ecem Yiğiter, Barış Cengiz, Aydan Akın Yaş Sınırı: Yaş sınırı henüz tanımlanmamıştır.

Keloğlan'ın Sihirli Lambası

Yazan-Yöneten: Ziver Armağan Açıl Oynayanlar: Ecem Yiğiter, Barış Cengiz, Aydan Akın


Yaş Sınırı: Yaş sınırı henüz tanımlanmamıştır.

Yaş sınırı henüz tanımlanmamıştır.


Detaylar :

İl : Ankara

İlce : Yenimahalle

Mekan : Deli Sanat

Mekan Adresi : 2494. Sok Berilya AVM 70/25 Ümitköy

Başlangıç Saati : 22.04.2017 14: 00: 00

Bitiş Saati : 22.04.2017 15: 00: 00

Kategori : Keloğlan'ın Sihirli Lambası

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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