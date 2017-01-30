Keklikler İçin Doğaya Yem Bırakıldı

Batman Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ile Kozluk Avcılar Derneği tarafından yaz döneminde doğaya bırakılan keklikler için yemleme çalışması yapıldı.



Yaklaşık 250 kilogram yemin bırakıldığı yemleme çalışmasına Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğünden M. Ercan Turan ve Metin Akyüz de eşlik etti. Kozluk Avcılar Derneği üyeleri tarafından organize edilen çalışmada avcıların aç kalan yaban hayvanlarını besleyerek, çoğalabilmelerine olanak sağlamaları gerektiği belirtildi. Bilinçli avcıların çoğalmasının yaban hayatını canlandıracağına değinen Kozluk Avcılar Derneği Başkanı ve Fahri Av Müfettişi Gürgin Kalkan, "Bölgemizde bilinçli avcıların çoğalması için çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Yazın doğaya bıraktığımız kum kekliklerinin aç kalmaması için yemleme çalışması yaptık. Bunun yanında bölgemizde kaçak avcılık yapanlarla mücadelemiz devam edecektir" dedi. - BATMAN