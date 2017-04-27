Kazada Ağır Yaralanan Genç Kız Hayatını Kaybetti

Kayseri-Ankara karayolunun 20. kilometresinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 25 yaşındaki Sinem K. hayatını kaybetti.



Kayseri-Ankara karayolunun 20. kilometresinde Duran G. yönetimindeki 06 DV 0959 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybolması nedeniyle şarampole devrilmişti. Kazada sürücü Duran G. ile birlikte Serap K. (24), Burak S.(21 ve Sinem K.(25) yaralanmıştı.



Kazada ağır yaralanan Sinem K., kaldırıldığı hastanede doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Diğer yaralıların tedavilerinin devam ettiği kaza ile ilgili olarak inceleme başlatıldığı kaydedildi. - KAYSERİ