Kayseri'den Bir İlk Daha: "Tarım Maarif Takvimi" Çıktı

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından Kayseri'nin coğrafi işaret almış ürünlerinin de tanıtıldığı Kayseri'de bir ilk olan Tarım Maarif Takviminin dağıtımı yapıldı.



Kyaseri'de bir ilk olan Tarım Maarif Takvimi ile ilgili olarak bilgi veren Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Özkan Kayacan, "Topraklarımızı daha uzun yıllar boyunca çölleşmeden koruyup verimli bir şekilde kullanmak durumundayız. Ülkemizde olduğu gibi Kayseri ilimizde de topraklarımızı korumak için sürdürülebilir tarım uygulamalarına önem vermekteyiz. Üreticilerin bir yandan yüksek verim elde etmesi yanında toprağını, suyunu, biyolojik çeşitliliğini ve daha sağlıklı bir verim elde etmesini sağlamamız gerekiyor" dedi.



Kayacan, "Bu amaçlar doğrultusunda Kayseri İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü olarak gayret göstermekteyiz. Kurum olarak çiftçilere sağlayacağımız en iyi katkının "bilgi" olduğunu düşünerek birçok çalışma yürütmekteyiz. Bu amaçla yürüttüğümüz çalışmalarımızdan biri de "Tarım Maarif Takvimi"dir. Türkiye için ilk olan bu takvim uygulamasında yetiştiricilikten bahçe bakımına, traktörden, tarla bitkilerinden gübrelemeye, bitki korumadan teşviklere, girişimcilikten peyzaja, gıdadan Ar-Ge'ye, ekolojiden teknolojiye, bugünün çiftliklerinden geleceğin tarımına gibi birçok temel bilgilere yer verildi. Gün gün ihtiyaca binaen hazırlanan konuların; üreticilerimiz çalışmalarını kolaylaştıracağına, kendilerini geliştirmelerine ve kurumumuzla olan bağların daha da gelişmesine katkı sağlayacağı inancındayız" ifadesinde bulundu ve şunları söyledi:



"Takvimde Kayseri'yi öne çıkartmak amacıyla Kayseri ilinin coğrafi işaret almış ürünlerinin de tanıtımına yer verildi. Takvimde aynı zamanda tarımla ilgili atasözlerine, deyişlere ve Kayseri'nin meşhur yerel sözlerine de yer verilerek kültürümüzün yaşatılmasına katkı sağlanmaya çalışıldı. Takvimin hazırlanmasında yardımı olan, hemşerimiz Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Özkan ve ekibine teşekkür ederiz."



İl Müdürlüğü personelleri için daha kullanışlı olacağı tahmin edilen masa takvimi, çiftçilerin kullanımı için ise duvar takvimi olarak tasarlanan Tarım Maarif Takvimleri İl Müdürü Özkan Kayacan, İl Müdür Yardımcıları Ayhan Temiz, İbrahim Acar ve Erkan Alkan tarafından Şube Müdürlükleri çalışanlarına verildi. - KAYSERİ