Kaymakam Erdem Bir Ayda 36 Köy Gezdi

Reşadiye Kaymakamı Faruk Erdem, kamu kurum ve kuruluş amirleri ile birlikte köy denetimleri kapsamında ilçeye bağlı İskefsir ve Vakıf grubundaki 36 köy'ün tamamını ziyaret etti.



Köy denetimlerinde, kaymakamlık tarafından daha önce yapılan işler denetlenip, bu sene köylerdeki yapılması gereken işler tespit edilerek, vatandaşların şikayet ve önerileri köylülerle yapılan toplantılarda ele alınıyor. İlgili müdürler tarafından köylerin sorun ve ihtiyaçları not alınıp, alınan bu notlar çerçevesinde Kaymakamlığın koordinasyonunda ilgili birimler tarafından konular çözüme kavuşturuluyor.



Konu ile ilgili açıklama yapan Kaymakam Faruk Erdem,"Her yıl planlı olarak yaptığımız köy ziyaretlerini bu yıl da 4 hafta gibi kısa bir sürede 36 köyü ziyaret ettik. Vakıf grubu ve İskefsir bölgelerindeki köylerimizi gezdik. Aslında D-100 karayolunun kuzey tarafındaki köylerimizin tamamına yakınını ziyaret ettik. Şimdi orada eksik kalan 2 köyü ve Tozanlı bölgesindeki köylerimizi ziyaret ederek köy gezilerini bitirmeyi hedefliyoruz. Göreve yeni başlayan ya da daha önce köyleri ziyaret etmemiş daire amiri arkadaşlarımızın da buraları tanıması açısından faydalı oluyor. Köylü vatandaşlarımız da bu durumdan oldukça memnun. Köyleri bitirdikten sonra beldeleri ve mahallelerini de ziyaret edeceğiz'" dedi. - TOKAT