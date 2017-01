Kaymakam'dan El Bab'da Yaralanan Askerlere Ziyaret

Bitlis'in Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu, El Bab'daki operasyonda yaralanan 2 askeri evlerinde ziyaret etti.



Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu, beraberinde İlçe Emniyet Müdürü Kerem Güvener ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Murat Aydın ile, Fırat Kalkanı Hakeratı kapsamında El Bab'daki operasyonda yaralanan Uzman Çavuşlar Mustafa Kardaş ile Emre Aslan'ı Gölbaşı beldesindeki evlerinde ziyaret etti.



Geçmiş olsun dileklerini ileten Alibeyoğlu, yaralı askerlere Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti. Alibeyoğlu, "Bu vatan toprakları üzerinde rahat yaşayabiliyor ve uyuyabiliyorsak bu genç kardeşlerin sayesindedir. Bu kardeşlerimizde çok büyük millet, bayrak sevgisi var. Bu yüzden hem askerlerimizi hem de çok büyük bir kahraman evlat yetiştiren ailelerini tebrik ediyorum. Onlara çok şey borçluyuz. Şehitlerimiz, gazilerimiz her zaman bu milletin dualarında. Allah onları korusun, bizlere bağışlasın. Onlara çok şey borçluyuz. İnşallah her iki askerimiz de en kısa zamanda sağlığına kavuşurlar. Kahraman askerlerimiz sayesinde hainler asla emellerine ulaşamayacaktır. Ben bu vesile ile tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı, yaralı kardeşlerimize ise acil şifalar diliyorum" diye konuştu.



Yaralı askerler ve aileleri ise ziyaretten duydukları memnuniyetlerini dile getirerek Kaymakam Alibeyoğlu ve beraberindekilere teşekkürlerini iletti. - BİTLİS