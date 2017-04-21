Kaybolan 2 Kardeş Bir Gün Sonra Mağarada Bulundu

Mersin'in Erdemli ilçesine 40 kilometre uzaklıktaki Küstülü Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan 35 yaşındaki Ayşe ve 40 yaşındaki Mevlüt Keskin çiftinin 3 çocuğundan 13 yaşındaki Hatice ve 11 yaşındaki Mehmet, dün öğleden sonra oynamak için evden çıktı. Bir süre sonra ortadan kaybolan iki kardeşten bir daha haber alınamadı.

3 KM UZAKLIKTAKİ MAĞARADA BULUNDULAR

Akşam eve gelmeyen çocukları için endişelenen baba Mevlüt Keskin durumu hemen jandarmaya haber verdi. AFAD ve jandarma ekipleri 2 kardeşi aramaya başladı. Gece boyunda aralıksız aranan kardeşler bugün öğle saatlerinde evlerine 3 kilometre uzaklıktaki bir mağarada bulundu. Sağlık kontrolünden geçirilen çocuklar ailelerine teslim edildi.

BABASI KOYUN KURBAN ETTİ

Oyun oynarken yollarını kaybettiğini söyleyen çocuklarına kavuşan aile ise sevinç gözyaşı döktü, baba ise bir koyun kurban etti.