Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İş Portföy PY Eurobond Borç.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İş Portföy PY Eurobond Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,023240
|0,26
|İş Portföy Eurobond Borçlanma Araçları (Döviz) Fonu
|3,670273
|0,26
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,017131
|0,22
|Kare Portföy İkinci Borç. Arç. (Döviz) Fonu
|0,030294
|0,21
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,029002
|0,20
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
|0,014242
|0,52
|Teb Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
|1,327686
|0,35
|Ak Portföy Odeabank Dinamik Fon Sepeti Özel Fonu
|1,122571
|0,11
|Azimut PYŞ Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
|0,014347
|0,08
|Ak Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
|0,010551
|0,07
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yabancı His. Sen. F.
|0,021286
|1,85
|Strateji Portföy Yönetimi A.Ş. His. Sen. F(HSYF)
|7,201519
|0,95
|Strateji Portföy İkinci Hisse Sen. Fon (HSYF)
|0,090797
|0,95
|Taaleri Portföy Hisse Senedi Fonu(His. Sen. Yoğ.)
|1,337801
|0,72
|Ak Portföy Avrupa Yabancı Hisse Senedi Fonu
|0,026422
|0,47
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Sütaş İkinci Değişken Özel Fon
|0,031615
|0,47
|İstanbul Portföy İkinci Değişken Fon
|0,211216
|0,38
|İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değişken Özel Fon
|0,010126
|0,25
|Global Md Portföy İkinci Değişken Fonu
|0,015193
|0,24
|İş Portföy Resan Değişken Özel Fon
|1,189909
|0,24
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|KT Portföy Birinci Katılım Fonu
|1,145171
|0,20
|Bizim Portföy Enerji Sek. Kat. H.S.F(H.S.Y.)
|0,025269
|0,17
|Azimut PYŞ Kira Sertifikaları (Sukuk) Katılım Fonu
|0,017112
|0,12
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|1,232837
|0,10
|Teb Portföy Kira Sertifikaları (Döviz) Kat. Fonu
|1,182263
|0,07
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
|0,532540
|0,03
|Oyak Portföy Birinci Para Piyasası Fonu
|0,017912
|0,03
|ING Portföy Para Piyasası Fonu
|61,007616
|0,03
|Halk Portföy Para Piyasası Fonu
|0,038401
|0,03
|Ak Portföy İkinci Para Piyasası Fonu
|3,716925
|0,03
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