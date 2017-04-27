Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


İş Portföy PY Eurobond Borç.

Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İş Portföy PY Eurobond Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,023240 0,26
İş Portföy Eurobond Borçlanma Araçları (Döviz) Fonu 3,670273 0,26
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,017131 0,22
Kare Portföy İkinci Borç. Arç. (Döviz) Fonu 0,030294 0,21
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,029002 0,20
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,014242 0,52
Teb Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 1,327686 0,35
Ak Portföy Odeabank Dinamik Fon Sepeti Özel Fonu 1,122571 0,11
Azimut PYŞ Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,014347 0,08
Ak Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,010551 0,07
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yabancı His. Sen. F. 0,021286 1,85
Strateji Portföy Yönetimi A.Ş. His. Sen. F(HSYF) 7,201519 0,95
Strateji Portföy İkinci Hisse Sen. Fon (HSYF) 0,090797 0,95
Taaleri Portföy Hisse Senedi Fonu(His. Sen. Yoğ.) 1,337801 0,72
Ak Portföy Avrupa Yabancı Hisse Senedi Fonu 0,026422 0,47
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Sütaş İkinci Değişken Özel Fon 0,031615 0,47
İstanbul Portföy İkinci Değişken Fon 0,211216 0,38
İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değişken Özel Fon 0,010126 0,25
Global Md Portföy İkinci Değişken Fonu 0,015193 0,24
İş Portföy Resan Değişken Özel Fon 1,189909 0,24
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
KT Portföy Birinci Katılım Fonu 1,145171 0,20
Bizim Portföy Enerji Sek. Kat. H.S.F(H.S.Y.) 0,025269 0,17
Azimut PYŞ Kira Sertifikaları (Sukuk) Katılım Fonu 0,017112 0,12
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 1,232837 0,10
Teb Portföy Kira Sertifikaları (Döviz) Kat. Fonu 1,182263 0,07
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,532540 0,03
Oyak Portföy Birinci Para Piyasası Fonu 0,017912 0,03
ING Portföy Para Piyasası Fonu 61,007616 0,03
Halk Portföy Para Piyasası Fonu 0,038401 0,03
Ak Portföy İkinci Para Piyasası Fonu 3,716925 0,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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