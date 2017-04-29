Kasbim, Mobil Asfalt Plenti Satın Alacak

Kastamonu Mahalli İdareler Birliği (KASMİB), mobil asfalt plenti almak için hareket geçti. Mobil asfalt plenti ile ilçe belediyelerin ihtiyaçlarının karşılanması hedefleniyor.



Kastamonu Mahalli İdareler Birliği (KASMİB) Meclisi Toplantısı Kastamonu Belediye Meclisi Toplantısı Salonunda gerçekleştirdi. Toplantıda, Birlik Encümen Üyeleri seçildi. Kapalı oylama şeklinde yapılan Birlik Encümen Üyeliğine Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, Doğanyurt Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Seydiler Belediye Başkanı Mehmet Şahin, Pınarbaşı Belediye Başkanı Mehmet Yılmaz, Tosya Belediye Başkanı Kazım Şahin ve Şenpazar Belediye Başkanı Cem Çınar seçildi.



Komisyon seçimlerinin yanı sıra KASMİB için hazırlanan logolarında birlik üyelerinin görüşüne açıldı. KASMİB'in amacına en uygun logo için birlik üyeleri fikir alışverişinde bulunarak içerisinde dağ simgesiyle ilimiz için önemli bir yer tutan Ilgaz Dağı'nın sembolize ettiği ve yeşil ile mavi renkleri ile ilimizin doğa ve deniz ile bağı anlatılan logo, birlik üyelerinin ortak kararı ile KASMİB'in logosu olarak kabul edildi.



Diğer komisyon üyelerinin seçiminin ardından konuşan KASMİB Başkanı aynı zamanda Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Mobil Asfalt Plenti ile Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı'na bir proje sunduklarını belirterek, projenin onaylanması halinde öncelikli olarak küçük ilçelerdeki asfalt sorunlarının çözüleceğini kaydetti.



KUZKA'ya sunulmuş olan bir projelerinin olduğunu hatırlatan Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Katı Atık Bertaraf Tesisi Kompas Ünitesi projelerinin önceden KUZKA'ya sunulduğunu ifade ederek, tek başına uygulanabilir bir proje olmadığı için sunulan teklifi Mobil Asfalt Plenti olarak değiştirdiklerini söyledi.



Mobil Asfalt Plenti projesi hakkında bilgiler veren Başkan Babaş, "KUZKA'ya bunu kabul ettirebilirsek 100 tonluk bir mobil asfalt plentini için KUZKA, Kastamonu Mahalli İdareler Birliği adına 1,5 milyon lira destek veriyor. İlk etapta 2 bölge oluşturacağız. İlk olarak 1'inci bölgeye kuracağız bu tesisi, en yakın hangi küçük ilçelerimiz varsa onlara müdahale edeceğiz. İlk olarak küçük ilçelerdeki asfalt sorunlarını bir çözelim. Yani Kastamonu Mahalli İdareler Birliği'ni biraz faal hale getirelim. Bu plentte günlük 1 ton asfalt üretimi yapılabilecek" dedi.



Mobil Asfalt Plentinin doğalgaz ile daha rantabl olduğunu açıklayan Başkan Babaş, bu yüzden doğalgazı olan bir yere tesisin kurulmasının tercihler arasında ön planda olduğunu belirterek, "Doğalgazla bu sistem daha iyi çalışıyor. Mühim olan 50 kilometreyi geçmemesi lazım yani 50 kilometre alanda çalışmamız lazım" diye konuştu. - KASTAMONU