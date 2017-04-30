Kartal'da "Bm Bayrağı Altında Soykırım" Paneli Gerçekleştirildi
Kartal Belediyesi, Kartal Kültür Kardeşliği Platformu ve Bosna-Sancak Kültür ve Tarih Vakfı işbirliği ile Bosna’da 1992-1995 yılları arasında yaşanan kirli savaşın konu alındığı "BM Bayrağı Altında Soykırım" adlı panel gerçekleştirdi.
Kartal Belediyesi, Kartal Kültür Kardeşliği Platformu ve Bosna-Sancak Kültür ve Tarih Vakfı işbirliği ile Bosna'da 1992-1995 yılları arasında yaşanan kirli savaşın konu alındığı "BM Bayrağı Altında Soykırım" adlı panel gerçekleştirdi.
Bosna'da 1992-1995 yılları arasında yaşanan kirli savaşın konu alındığı "BM Bayrağı Altında Soykırım" adlı panel, Kartal Belediyesi, Kartal Kültür Kardeşliği Platformu ve Bosna- Sancak Kültür ve Tarih Vakfı işbirliği ile Kartal Belediyesi Hasan Ali Yücel Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Panele Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz'ün yanı sıra Kemalpaşa Belediye Başkanı Ergül Akçiçek, Kıbrıs Esentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan ve Başkan Yardımcısı Mehmet Erdoğan, Bosna Sijenica Belediye Başkanı Hazbo Mujoviç, Sijenica Meclis Başkanı Muhedin Fijuljenin, Sijenica Başkan Asistanı Lotinac Almir, Sijenica Belediye Başkanının kızı Amina Mujovic, Kartal Belediyesi başkan yardımcıları, meclis üyeleri, Sijenica Belediyesi Finans Müdürü Hodric Naser, Kıbrıs Esentepe Belediyesi Sağlık Birimi Sorumlusu Sevgi Şengül ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Umut Bahadır, Kartal Belediyesi birim müdürleri, Kartal Balkanlılar Derneği, Anadolu Yakası Bosna Sancak Derneği, Bosna-Sancak Kültür ve Yardımlaşma Derneği, Genç Boşnaklar Derneği, Sivaslı Boşnaklar Derneği ve çok sayıda Kartallı vatandaş katıldı.
Srebrenica'da görev yapan BM Barış Gücü, Hollanda Birliği'nde tercüman olarak çalışan ve soykırımın baş tanığı Hasan Nuhanovic'in konuşmacı olarak katıldığı paneli, Bosna Sancak Kültür ve Tarih Vakfı Başkan Yardımcısı Op. Dr. Mehmet Akif Göğüsgeren yönetti. Konuşmasını yapan Srebrenica Soykırım Müzesi Proje Müdürü Hasan Nuhanovic, "Türkiye'ye böyle bir vesile ile davet edilmekten mutluluk duyuyorum. Bu anıtın vücut bulmasını sağlayan Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz'e teşekkür ediyorum. İkinci kez Türkiye'de bulunuyorum. Türkiye ile bizim aramızda izaha gerek olmayan güçlü bir bağ var. Bosna'nın dünü böyle idi, bugünümüz de iyi değil. Yarınımız için endişeliyiz. Soykırımı yaşayan bizler hala geleceğimizin ne olacağını bilmediğimiz bir ülkede yaşıyoruz. Bir sabah kalkıyorsunuz ve gazete alıyorsunuz. Manşette "Bosna'nın yaşamasına gerek var mı?" başlığını okuyorsunuz. Böyle bir ülkede nasıl bir gelecek hayali kurabilirsiniz? Benim için anlatması pek de kolay olmayan bir konuyu dünyaya anlatmaya çalışıyoruz. Bizim yaşadığımız bölgede Sırplar ışıkları kapadı ve kimse bir şey görmedi" diyerek yaşanan soykırımın detaylarını anlattı.
Panelin ardından Bosna-Sancak Kültür ve Tarih Vakfı Başkanına plaket takdim edildi. Katılımcıların plaketle teşekkür ettiği Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz de panelin konuklarına Kartal heykelciği takdim etti. - İSTANBUL