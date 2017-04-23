Karşıyaka Halk Eğitim Merkezi Tezhip Sergisi

Karşıyaka Halk Eğitim Merkezi Tezhip Sergisi 24 - 28 Nisan tarihleri arasında saat: 18.00 'de Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi'nde sizlerin beğenisine sunuluyor.

Karşıyaka Halk Eğitim Merkezi Tezhip Sergisi

Karşıyaka Halk Eğitim Merkezi Tezhip Sergisi 24 - 28 Nisan tarihleri arasında saat: 18.00 'de Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi'nde sizlerin beğenisine sunuluyor.

Detaylar :

İl : İzmir

İlce : Konak

Mekan : Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi

Mekan Adresi : Alsancak Limanı karşısı

Başlangıç Saati : 24.04.2017 09: 00: 00

Bitiş Saati : 28.04.2017 18: 00: 00

Kategori : Karşıyaka Halk Eğitim Merkezi Tezhip Sergisi

Tür : Sergi

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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