Karşıyaka Halk Eğitim Merkezi Tezhip Sergisi
Karşıyaka Halk Eğitim Merkezi Tezhip Sergisi 24 - 28 Nisan tarihleri arasında saat: 18.00 'de Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi'nde sizlerin beğenisine sunuluyor.
Karşıyaka Halk Eğitim Merkezi Tezhip Sergisi 24 - 28 Nisan tarihleri arasında saat: 18.00 'de Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi'nde sizlerin beğenisine sunuluyor.
Detaylar :
İl : İzmir
İlce : Konak
Mekan : Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi
Mekan Adresi : Alsancak Limanı karşısı
Başlangıç Saati : 24.04.2017 09: 00: 00
Bitiş Saati : 28.04.2017 18: 00: 00
Kategori : Karşıyaka Halk Eğitim Merkezi Tezhip Sergisi
Tür : Sergi
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io