Karşıyaka-Bugsaşspor: 0-0

STAT: Atatürk



HAKEMLER: Mustafa Kürşad Filiz (xx), Mustafa Cüneyd Çalışkan (xx), Ali Uğurtan Demirtaş (xx)



KARŞIYAKA: Erhan (xx)- Tugay (x), Cenk (xx), Metin (xx), Anıl (xx), Fatih (xx), Mahmut (x) (Dk.59 Mustafa Aşan xxx), Ali Say (xx), Okan (x), Battal (x) (Dk.59 Ali Kemal x), Can (x)



BUGSAŞSPOR: Oğuz (xx)- Cebrail (xxx), Mahmut (xxx), Raşit (xx), Arif (xxx), Mustafa (xx) (Dk.57 Yavuz x) (Dk.80 Şahin), Selman (xx) (Dk.50 Mikail x), Ömer (xxx), Eren (xx), Okan (x), Doğan (xx)



KIRMIZI KART: Dk.76 Ali Kemal (Karşıyaka)



SARI KARTLAR: Ali Say (Karşıyaka), Selman, Mustafa, Eren, Okan (Bugsaşspor)



SPOR Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Karşıyaka, sahasında Bugsaşspor'la golsüz berabere kaldı: 0-0.



Yeşil-kırmızılılarda Ali Kemal, ikinci yarıda kırmızı kartla oyundan atılırken maç içinde ve sonrasında iki takım futbolcuları arasında gerginlik yaşandı. Karşıyakalı Ali Say, maç sonrası tepki gösteren kapalı tribünün sağındaki bir grup taraftarla ağız dalaşına girdi. Futbolcuyu, araya giren takım arkadaşları ve teknik heyet sakinleştirdi. Karşıyakalı Can, bu grupla konuşarak tribünü yatıştırdı.



5. dakikada Bugsaşspor ceza sahasındaki karambolde topu son olarak önünde bulan Ali Say, sol çaprazdan sert vurdu, kaleci Oğuz gole izin vermedi. Bu pozisyonda kazanılan korneri sağ kanattan Mahmut kullandı. Arka direkte defanstan ileri çıkan Cenk'in kafa şutu üst ağlarda kaldı.



17. dakikada pozisyonu uzaklaştırmak Karşıyaka kalecisi Erhan'ın ayağı kalınca Arif topu önünde buldu. Arif'in pasısya soldan ceza alanına giren Okan, topu boş kale yerine yandan auta yolladı.



43. dakikada konuk ekipten Raşit, ceza sahasına girmeden kaleyi yokladı, top yandan dışarı çıktı.



60. dakikada Bugsaş'tan Arif'in şutu savunmada Metin'e çarparak kaleci Erhan'ın kucağına gitti.



67. dakikada konuk ekip gole çok yaklaştı. Arif'in ceza yayı üzerinden şutu üst direğe çarparak dışarı çıktı.



76. dakikada Karşıyaka 10 kişi kaldı. Oyuna ikinci yarıda dahil olan Ali Kemal, bir pozisyon sonrası hakemin kararına küfürlü tepki gösterince direkt kırmızı kartla sahadan atıldı.



- İzmir