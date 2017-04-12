Karacabey Belediyesi'nin faaliyet raporu meclisten geçti.



Tek gündem maddesi ile toplanan mecliste 2016 yılı faaliyet raporu oylamaya sunuldu. Raporun görüşülmesi sırasında Başkan Ali Özkan, kanun gereği yerini Meclis Başkanı Faruk Türe'ye bıraktı. Yapılan görüşme sonunda faaliyet raporu meclis üyelerinin oylarına sunuldu. Rapor oy birliği ile kabul edildi.



Belediye Başkanı Ali Özkan, Karacabey'in geçmişten bu yana var olan zenginliklerinin ortak akıl sayesinde değerlendirilmesinin ilçeyi güzel günlere taşıdığını kaydetti. Özkan, uyguladıkları finansal model sayesinde Türkiye'nin ender borçsuz belediyeler listesine adlarını yazdırdıklarını anlattı. - BURSA