Karaburunlu 'Yaşlı Figüran'Lar Paralarının Peşinde

Karaburun ilçesinde bir televizyon dizisinde figüran olarak görev yapan yaşları 50- 85 arasında değişen 50 kişi, rollerinin karşılığı olan ücreti alamadıklarını öne sürdü.



Özel bir televizyon kanalı için hazırlanan ve Ege'de bir aşk hikayesinin anlatıldığı dizinin çekimleri geçen sene İzmir'in Karaburun ilçesinde gerçekleştirildi.



Geçen sene mayıs-ağustos ayları arasında yayınlanan dizi için Kösedere Mahallesi sakinleri arasından belirlenen 50 kişi, yardımcı oyuncu olarak kamera karşısına geçti. Rol aldıkları dizi için kendilerine para ödeneceği belirten Kösedereli vatandaşlar, aradan geçen süreye rağmen ilgili firmanın sözünü tutmadığını savundu.



Alaattin Kandıralı, yaptığı açıklamada, 85 yaşında olmasına rağmen dizide rol aldığını söyledi.



İngilizce bildiği için tercih edildiğini ifade eden Kandıralı, "Topal ayağıma rağmen 7 bölümde oynadım ama bir türlü paramı alamadım." dedi.



Ali İhsan Alaca (82) da ağustos ayından bu yana oyalandıklarını iddia ederek, "Dizi için 40 derece altında aç, susuz ve yorgun kaldık. Paramızı istedik ama şimdiye kadar sözlerini yerine getirmediler. Çalışmamızın karşılığında bize kağıt parçası verdiler. Para verecekler diye bekliyoruz." ifadelerini kullandı.



Erdoğan Karadayı da mahallenin tanıtımına katkısı olur düşüncesiyle dizi çekimlerine destek verdiklerini dile getirdi. Çekimler için çevre ilçelere de gittiklerini anlatan Karadayı, emeklerinin karşılığını almak istediklerini vurguladı.



Sakin Gülhan (73) da dizide oynadıkları bölüm karşılığı kendilerine fiş verildiğini anlatarak, "Sabahlara kadar çalıştık, 24 saat uykusuz kaldık. Şimdiye kadar bir kuruş para ödemediler. Mahallemizden yardımcı oyuncu olarak rol alan en az 50 kişi vardır. Elimde 26 tane fişim var, belki bir umut ödenir diye onları saklıyorum." sözlerine yer verdi.



Yaz aylarında geçimini balıkçılık yaparak sağladığını anlatan Hüseyin Danış (64), dizi için çok emek harcadıklarını ama karşılığını alamadıklarını öne sürdü.



Öte yandan ilgili firma yetkilileri, mahalle sakinlerinin iddialarına ilişkin yöneltilen soruları cevapsız bırakarak, konuyla ilgili açıklama yapmayacaklarını belirtti.