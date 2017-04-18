- Karabükspor'da Kasımpaşa mesaisi sürüyor



KARABÜK - Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında cuma günü saat 20.00'de Kasımpaşa'yı ağırlayacak olan Kardemir Karabükspor, hazırlıklarını Hasan Doğan Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Zoran Barisic yönetiminde gerçekleşen antrenmanda, kırmızı-mavili ekip düz koşu ve pas çalışmasının ardından yarım sahada çift kale maç yaptı. Sakatlıkları bulunan Kerim Zengin ve Abdou Razack Traore takımdan ayrı çalıştı.