Karabükspor'da Kasımpaşa Mesaisi Sürüyor
- Karabükspor'da Kasımpaşa mesaisi sürüyorKARABÜK - Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında cuma günü saat 20.00'de Kasımpaşa'yı ağırlayacak olan Kardemir Karabükspor, hazırlıklarını Hasan Doğan Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.
- Karabükspor'da Kasımpaşa mesaisi sürüyor
KARABÜK - Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında cuma günü saat 20.00'de Kasımpaşa'yı ağırlayacak olan Kardemir Karabükspor, hazırlıklarını Hasan Doğan Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.
Teknik Direktör Zoran Barisic yönetiminde gerçekleşen antrenmanda, kırmızı-mavili ekip düz koşu ve pas çalışmasının ardından yarım sahada çift kale maç yaptı. Sakatlıkları bulunan Kerim Zengin ve Abdou Razack Traore takımdan ayrı çalıştı.
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