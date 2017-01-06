Karabük Belediye Başkanı Vergili'ye Ziyaret

Karabük Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı İbrahim Harmanbaşı ve yönetimi Belediye Başkanı Rafet Vergili'yi ziyaret etti.



Ziyarette konuşan Vergili, Harmanbaşı ve yönetimine ziyaretten dolayı teşekkür etti.



Yeni yönetimin hayırlı olmasını dileyen Vergili, 7,5 yıldır Karabük'te muhtarlarla hizmet ettiklerini, Mahalle muhtarlarıyla Karabük'te başarılı hizmetleri sürdüreceklerini belirtti.



Harmanbaşı da 24 Aralık 2016'da yapılan kongrede desteklerinden dolayı Vergili'ye teşekkür etti.



Kongrenin son derece demokratik bir ortamda yapıldığını ifade eden Harmanbaşı, "Göreve geldiğiniz günden itibaren sosyal yaşam merkezleri ile birlikte muhtarlıklarımızın bütün eksiklerini tamamladık. Bildiğiniz gibi dernek lokalimiz yoktu, dernek lokalimizi de sayenizde tamamladık. Kendi misafirlerimizi ağırlayabilecek bir lokalimiz oldu. 28 Mahalle muhtarlarımızla birlikte Mahallelerimizin eksikliklerini belediyemizle yapılan ortak çalışmalarla birlikte gidererek Karabük'e güzel bir görünüm kazandırmaya çalışıyoruz." diye konuştu.