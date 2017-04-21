Kara Sevda 66. Bölüm Fragmanında Kemal ve Nihal'in Romantik Anları

Star TV'nin her çarşamba soluksuz takip edilen dizisi Kara Sevda'nın 66. bölüm fragmanı yayınlandı. Kara Sevda yeni bölümde Nihan ve Kemal yeni evlerinde romantik anlar yaşıyor.

KEMAL'İN BÜYÜK ŞAŞKINLIĞI

Nihan'ın hazırladığı sürprizi gören Kemal hem duygusal anlar yaşıyor hem de şaşkınlığa uğruyor. Kara Sevda 66. bölümü ile 26 Nisan Çarşamba akşamı Star TV ekranlarında…

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Tarık için yolun sonu… Kemal'in otopsi raporunun ardından Nihan'la arasına koyacağı mesafe, Nihan'ı şüphe içinde bırakır. Kemal, ilk şokun ardından Tarık'la yüzleşmek için harekete geçer. Tarık ise Emir'i öldürmek için ant içmişken hiç beklemediği bir itirazla karşılaşır.

Asu'nun katil Tarık itirafı, Mercan'ın da aynı isme yönelmesiyle Nihan için dikkate değer bir iddia halini alır. Öte yandan Emir, gerçeklerin ortaya çıkacak olmasının rahatlığıyla, Nihan'ın üstündeki baskısını artırır. Nihan bu baskıya bütün gücüyle direnirken, Emir kazanacağını bilmenin rehaveti içindedir.

Emir, Zeynep'in tekrar eden sancılarına şahit olduğunda oğluyla ilk gerçek temasını da yaşar. Öte yandan Zeynep, Hakan'la nikah günü yaklaşırken Emir ile ailesi arasında bir seçim yapmak zorunda kalacaktır.

Leyla, Kozcuoglu Holding'de yaşanan aşırı kar artışının ardındaki gerçekleri araştırmaya başlar. Ancak Emir'in aylardır planladığı şirket hamlesi gerçekleşmek üzeredir. Bu planın emniyet freni ise Nihan'dır.

Nihan, Kemal'e ulaştığında artık soruları ve cevapları bir kenara bırakır. Sevdası için edebileceği en büyük yemini eder. Ancak Kemal için gerçeklerin ağırlığını sırtından indirmek kolay değildir. Tarık ile Kemal'in büyük yüzleşmesi Nihan ile Kemal'in sevdasına da yön verecektir.

İki kara sevdalı var gücüyle bütün çetin cephelere karşı mücadelesini sürdürürken, Emir bu savaşı nasıl kolayca bitirebileceğini ispatlayacaktır.