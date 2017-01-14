Kar Temizleme Çalışmaları Devam Ediyor

Kırklareli Belediyesi, kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.



Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, özellikle kaldırım ve yollarda biriken kar ve buzların iş makineleri ile temizlendiğini belirtti.



Kar yağışını karşı aldıkları tedbirler ile kent yaşamında hiç bir sıkıntı yaşanmadığına işaret eden Kesimoğlu, kar yağışı ile tüm ekiplerin çalışmalarını titizlikle sürdürdüğünü ifade etti.



Vatandaşların olumsuzluk yaşamamaları amacıyla çalışmaları özenle sürdürdüklerini aktaran Kesimoğlu, şunları kaydetti:



"Cuma günü etkili olan kar yağışı bölgemizde hayatı olumsuz yönde etkiledi. Kırklareli Belediyesi olarak kar yağışından önce yollarımızda solüsyon çalışması yapmıştık. Kar yağışının başlaması ile birlikte harekete geçen ekiplerimiz, gece ve gündüz olmak üzere aralıksız bir şekilde solüsyon ve tuzlama çalışmalarına devam ettiler. Ekiplerimiz bir taraftan da kar temizleme çalışmalarına devam ediyor. Yayaların kaldırımda kayıp düşmesini ve sulu karlara basıp ayaklarının ıslanmasını önlemek için kar ve buz temizliği yapıyoruz. Yollarda biriken kar yığınlarını da kepçeyle kamyonlara yükleyip şehir merkezi dışına taşıyoruz."