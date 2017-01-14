Kapıkule ve Hamzabeyli'deki Tır Kuyruğu

Edirne Belediyesi ekipleri, Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki tır kuyruğunda bekleyen şoförlere kumanya ikram etti.





Edirne Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bulgaristan'da etkili olan yoğun kar yağışı Kapıkule Sınır Kapısı'nda uzun kuyruklara neden oldu. Kapıkule'de sıranın kendisine gelmesi için kuyrukta bekleyen tır şoförlerine Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın talimatıyla kumanya ikramında bulunuldu.





Kahvaltılık, 2 çeşit konserve, su ve ekmekten oluşan kumanyalar, Edirne Belediyesi tarafından görevlendirilen 50 kişilik ekiple ilk etapta bin 500 kumanya ikram edildi.





Açıklamada, görüşlerine yer verilen Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Hakan İşcan, ihtiyaç halinde kumanya desteklerine devam edeceklerini belirtti.



Yaz aylarında Kapıkule'de uzun kuyruklar oluşturan yurt dışında yaşayan Türklere de kumanya ikramında bulunduklarını hatırlatan İşçan, tır şoförlerinin teşekkür ettiğini kaydetti.





Bulgaristan'ın olumsuz hava koşulları nedeniyle ortalamanın altında tır kabul etmesi, Kapıkule'de 24, Hamzabeyli'de ise 10 kilometrelik tır kuyruğuna neden olmuştu.