Kapadokya Turu
ISPARTA ÇIKIŞLI KAPADOKYA TURUTARİH : 22 -23 NİSAN 2017 1 GECE 2 GÜNDÜZ FİYAT : 185 TL#REHBER EŞLİĞİNDE GEZİLECEK YERLER#-UÇ HİSAR KALESİ (PANAROMİK)-GÜVERCİNLİK-CEVİZLİ-KOCABAĞ ŞARAP EVİ-O AĞACIN ALTI(GÖREME PANAROMA)-AŞIKLAR TEPESİ-AÇIK HAVA MÜZESİ-PAŞA BAĞI-ASMALI KONAK -ÜÇ GÜZELLER.
ISPARTA ÇIKIŞLI KAPADOKYA TURU
TARİH : 22 -23 NİSAN 2017
1 GECE 2 GÜNDÜZ
FİYAT : 185 TL
#REHBER EŞLİĞİNDE GEZİLECEK YERLER#
-UÇ HİSAR KALESİ (PANAROMİK)
-GÜVERCİNLİK
-CEVİZLİ
-KOCABAĞ ŞARAP EVİ
-O AĞACIN ALTI (GÖREME PANAROMA)
-AŞIKLAR TEPESİ
-AÇIK HAVA MÜZESİ
-PAŞA BAĞI
-ASMALI KONAK
-ÜÇ GÜZELLER
-KAYMAKLI YERALTI ŞEHRİ
-IHLARA VADİSİ
-AVANOS ÇÖMLEK YAPIM ATÖLYESİ
**ÜCRETE DAHİL OLANLAR : ULAŞIM, SEYAHAT SİGORTASI,KONAKLAMA, KONAKLAMADA Kİ SABAH KAHVALTISI VE AKŞAM YEMEĞİ, REHBER
**ÜCRETE DAHİL OLMAYANLAR : KONAKLAMA DIŞINDA Kİ SABAH KAHVALTISI, ÖĞLE YEMEKLERİ VE KİŞİSEL HARCAMALAR
**KONTEJANIMIZ SINIRLIDIR !!
REZERVASYON :
ADEM YALÇIN 0541 670 59 05
İSMAİL YILDIZ 0534 215 55 62
Detaylar :
İl : Nevşehir
İlce : Ürgüp
Mekan : KAPADOKYA
Başlangıç Saati : 21.04.2017 00: 00: 00
Bitiş Saati : 23.04.2017 14: 30: 00
Kategori : KAPADOKYA TURU
Tür : Gezi
Ücretlimi? : Hayır