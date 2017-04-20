Kapadokya Turu

ISPARTA ÇIKIŞLI KAPADOKYA TURUTARİH : 22 -23 NİSAN 2017 1 GECE 2 GÜNDÜZ FİYAT : 185 TL#REHBER EŞLİĞİNDE GEZİLECEK YERLER#-UÇ HİSAR KALESİ (PANAROMİK)-GÜVERCİNLİK-CEVİZLİ-KOCABAĞ ŞARAP EVİ-O AĞACIN ALTI(GÖREME PANAROMA)-AŞIKLAR TEPESİ-AÇIK HAVA MÜZESİ-PAŞA BAĞI-ASMALI KONAK -ÜÇ GÜZELLER.

Kapadokya Turu

ISPARTA ÇIKIŞLI KAPADOKYA TURU

TARİH : 22 -23 NİSAN 2017 

1 GECE 2 GÜNDÜZ 

FİYAT : 185 TL

#REHBER EŞLİĞİNDE GEZİLECEK YERLER#

-UÇ HİSAR KALESİ (PANAROMİK)

-GÜVERCİNLİK

-CEVİZLİ

-KOCABAĞ ŞARAP EVİ

-O AĞACIN ALTI (GÖREME PANAROMA)

-AŞIKLAR TEPESİ

-AÇIK HAVA MÜZESİ

-PAŞA BAĞI

-ASMALI KONAK 

-ÜÇ GÜZELLER 

-KAYMAKLI YERALTI ŞEHRİ

-IHLARA VADİSİ

-AVANOS ÇÖMLEK YAPIM ATÖLYESİ

**ÜCRETE DAHİL OLANLAR : ULAŞIM, SEYAHAT SİGORTASI,KONAKLAMA, KONAKLAMADA Kİ SABAH KAHVALTISI VE AKŞAM YEMEĞİ, REHBER

**ÜCRETE DAHİL OLMAYANLAR : KONAKLAMA DIŞINDA Kİ SABAH KAHVALTISI, ÖĞLE YEMEKLERİ VE KİŞİSEL HARCAMALAR

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REZERVASYON :

ADEM YALÇIN 0541 670 59 05

İSMAİL YILDIZ 0534 215 55 62

Detaylar :

İl : Nevşehir

İlce : Ürgüp

Mekan : KAPADOKYA

Başlangıç Saati : 21.04.2017 00: 00: 00

Bitiş Saati : 23.04.2017 14: 30: 00

Kategori : KAPADOKYA TURU

Tür : Gezi

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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