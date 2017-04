Kanserle Mücadelede Akıllı İlaç Dönemi

Kanserle mücadelede akıllı ilaç dönemi

Hekimler ve hastalar kanseri değerlendirdi

Kanserle Yaşam Toplantısı

Radyasyon Onkolojisi Prof. Dr. Yıldız Güney:

Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Kübra Aydın:

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Demir:

ANKARA - Kanser haftasında farkındalık oluşturarak, hastalığa dikkat çekmek amacıyla Memorial Ankara Hastanesi'nde "Kanserle Yaşam Toplantısı" gerçekleştirildi. Toplantıda kanser hastaları, yakınları ve hekimler bir araya geldi. Hekimler, kanserle mücadelede tütün, alkol kullanımının sınırlandırılmasına dikkat çekerken beslenme ve sporun önemine vurgu yaptı.

Kanser Haftası dolayısıyla farkındalık oluşturmak, kanserle mücadele süreçlerini anlatmak üzere Memorial Ankara Hastanesi'nde "Kanserle Yaşam Toplantısı" düzenlendi. Söz konusu toplantıda kanser alanında uzman hekimler ve hemşireler kanser hastaları ve yakınları ile bir araya geldi. Toplantıda kanser hastalığının evreleri, yapılması gerekenler ve dikkat edilmesi gereken konular hakkında sunumlar gerçekleştirildi. Sunumların ardından doktorlar hastaların sorularını cevapladı.

Memorial Ankara Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yıldız Güney, kanserle yaşam toplantılarının ikincisinin gerçekleştirildiğini kaydederek, "Hastalarımız, hasta yakınlarımız biz hekimler, sağlık çalışanları bir araya geldik. Birbirimizden neler bekliyoruz. Bu uzun soluklu süreçte neler yapabiliriz. Karşılıklı olarak bunları konuştuk" dedi.

Kansere karşı gelişen teknoloji

Prof. Dr. Güney, kanser hastalığının son yıllarda artış göstermesiyle ilgili olarak ise şu değerlendirmede bulundu: "Kanser artıyor, bunu biliyoruz. Kanser arttıkça bununla savaşma olasılıklarınız da artıyor. Onkoloji ile ilgilenen diğer bilim dallarında da hızlı bir artış var. Radyasyon onkolojisi bilgisayar teknolojisine bağımlı, bilgisayar teknolojisi hızlı ilerledikçe radyasyon onkolojisi de her geçen gün ivmeleniyor. Her 4 kanser hastasından en azın 3'ü tedavi süreci boyunca radyoterapi tedavilerinden de yararlanıyor ve bu da tamamen şifa amaçlı oluyor. Dolayısıyla kanser artıyor ama tedavi şekillerimiz radyasyon onkolojisindeki ivmelerimiz de artıyor. Korkmuyoruz. Hep birlikte savaşıyoruz." Hastalara tedavi süreçleri için de tavsiyelerde bulunan Prof. Dr. Güney, tedavide en önemli faktörün hekimlere ve hemşirelere güvenilerek eş zamanlı bir tedavinin yürütülmesinin gerekliliğine dikkat çekti. Bu süreçte hekim önerilerinin önemli olduğunu söyledi.

Kanser hastası sayısı artıyor

Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Kübra Aydın da Nisan ayının ilk haftasının kanser haftası olduğunu hatırlatarak, gerçekleştirilen faaliyetler ve toplantılar ile kanser hakkında bilinç düzeyinin arttırılmasını ön gördüklerini dile getirdi. Aydın, "Hastanemizde oldukça fazla kanser hastası tedavi ediyoruz. Git gide de hasta sayımız artıyor. Bizde sağlık çalışanları olarak kanserle mücadele eden ve hasta yakınlarımızla böyle bir toplantı oluşturduk" değerlendirmesinde bulundu.

Kanserle mücadelede akıllı ilaç dönemi

Kanserle mücadele noktasında yürütülen çalışmalara ilişkin de görüşlerini dile getiren Doç. Dr. Aydın, "Tıbbi onkoloji uzmanı olarak, kanserin ilaçla tedavisi ile ilgileniyorum. Daha önceleri sadece kemoterapiden bahsederdik bu ilaçlarla alakalı. Şu anda yeni kemoterapi ajanları ile birlikte hedefli tedaviler dediğimiz bu akıllı ilaçlardan söz edebiliyoruz artık. Bunlar daha az yan etki ile tedavi edici etkinliği artmış tedaviler ve artık hastalarımıza bunları sunuyoruz. Bu nedenle de çok daha başarılı olduk" şeklinde konuştu. Doç. Dr. Aydın, kanserden korunmak için tütün ve alkol kullanımının sınırlandırılmasını gerektiğini söyleyerek, düzenli spor yapılmasının ve beslenmeye dikkat edilmesinin önemli olduğunu kaydetti.

Çocuk yaşta kanser riski

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Demir de çocuklarda görülen kanser riskine değinerek, şunları söyledi: "Tüm dünyadaki kanserlerin yüzde 1'ine yakını çocuklarda görülüyor. Çok az bir oranda ama bu çocukluk çağında görülüyor olması bunu önemli bir hale getiriyor. Az olmakla beraber çocuk olmasından dolayı bu acil çözülmesi gerek bir sorun oluyor. Türkiye'de çocukluk çağı kanserleri toplamda 3 bin 500, 4 bin çocukluk çağı kanseri bekliyoruz. Bunun da yaklaşık yüzde 30'a yakını lösemi, diğerlerini de farklı kanser türleri oluşturuyor" ifadelerine yer verdi.

Çocuk kanserlerinde 5 yıllık genel sağ kalım verilerinin yüzde 80'in üzerinde olduğunu söyleyen Demir, "Çocukluk çağı ile erişkin dönemini kıyasladığımızda genel itibari ile çocuklardaki bu yüksek başarı oranı bizim geleceğe umutla bakmamızı sağlayan en önemli faktör" şeklinde konuştu. Doç. Dr. Demir, çocukluk yaşındaki kanserde en unsurun genetik faktör olduğunu da vurgulayarak, "Kanser tek tip hastalık değil. Tedavi süreçlerinde beslenme çok önemli, aşılar, hijyen, tedavi sürecine sadakat çok önemli" dedi.

Kanser hastaları tedavi süreçlerini değerlendirdi

Evre 3 Meme Kanseri Hastası Jale Alp, yaklaşık 6 aydır tedavi gördüğünü kaydederek, sürece ilişkin şu bilgileri paylaştı: "Tedavinin sonuna gelmek üzereyiz. Kolay bir süreç değil, zorlu bir süreç ama bu süreçte olayın farkına varıp, bilinçli bir şekilde yola devam etmek ciddi bir kazanım. İnsan kanser olduğunu öğrendiğinde tabii ki şok oluyor. Kolay bir şey değil. Pek çok duygu ve düşünceye kapılıyorsunuz ama odakta olan sizsiniz. Pozitif olmak bu işte çok önemli… Hastalığı yenmek için enerji ve olumlu düşünceye ihtiyacınız var. Bu ana kadar da bu olumlu düşüncenin çok olumlu etkilerinin olduğunu görüyorum. Ailem çok ciddi destek oldu. Hastane ekibi çok başarılıydı. Hasta, hasta yakını ve hastane üçü olmadan hiçbir şey ifade etmiyor. Hepsi birbirini tamamlayan parçalar."

Mide kanserini yenen 64 yaşındaki Şemşettin Doğan 8 ay tedavi gördüğünü ve bu süreçte beslenmesine dikkat ettiğini kaydederek, "Düzenli yürüyüş yaptım. Hazır gıdalardan uzak durdum. Şu anda kanseri yendim. İnsanlar kanserden korkmasınlar ben 64 yaşımda kanseri yendim. Aile hastaya sahip çıkacak. Hasta da kendine. Kanser mücadele gerektirir. Mücadeleden asla vazgeçmemeli" mesajını verdi.