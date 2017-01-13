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Kandil'e Yapılan Hava Harekatında 11 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Kandil'e Yapılan Hava Harekatında 11 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Türk Hava Kuvvetleri tarafından 6 Ocak’ta Kandil’e yapılan hava harekatında 11 teröristin etkisiz hale getirildiği belirlendi.

Kandil'e Yapılan Hava Harekatında 11 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Türk Hava Kuvvetleri tarafından 6 Ocak'ta Kandil'e yapılan hava harekatında 11 teröristin etkisiz hale getirildiği belirlendi.

Türk Hava Kuvvetlerine bağlı savaş uçakları tarafından 6 Ocak'ta Kuzey Irak Kandil bölgesine hava harekatı yapılmıştı. Teröristlerin içinde bulunduğu sığınak ve barınakların ateş altına alındığı harekat sonrasında 11 teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edildi. - ANKARA

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