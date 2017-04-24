Kaleciden Muhteşem Gol!

Bolivya Ligi'nde haftaya bu gol damgasını vurdu.



Bolivya Ligi'nde lider Bolivar sahasında San Jose'yi konuk etti.



Maçın son saniyelerine Bolivar 2-1 üstün girdi.



San Jose son saniyelerde beraberlik golünü ararken konuk ekibin kalecisi Carlos Emanuel Franco da gol aramak için Bolivar ceza sahasına girdi.



Bu sırada topu kontrol etmeyi başaran Bolivar kalecisi Matias Ezequiel Dituro degaj atışıyla topu ağlara gönderdi.



Dituro, attığı golle skoru 3-1'e getirerek takımının galibiyetini ve liderliğini perçinledi.



Bu golün görüntüleri Bolivar'da sosyal medya sitelerinde günün en çok etkileşim alan videoların başında geldi.



Kaynak: Sporvadisi.com