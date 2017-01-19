Kahramanmaraş'ta Hırsızlık

Kahramanmaraş'ta iş yerlerinden hırsızlık yaptığı belirlenen 6 kişi tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Hırsızlık Bürosu polisleri, kentte meydana gelen iş yerlerinden hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.



Çalışmalarda iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, H.M.K, (20) H.A, (17) N.Ç, (16) M.Ç, (19) M.G, (19) ve E.A'nın (19) hırsızlık olaylarına karıştığını belirledi.



Gözaltına alınan 6 şüphelinin evinde yapılan aramada 5 ayrı iş yerinden, 14 çalıntı cep telefonu, 2 dizüstü bilgisayar ve bir miktar para ele geçirildi.



Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.