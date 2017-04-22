Kahramanmaraş 10 Tekerlekli Sandalye Alarak Cezadan Kurtuldular

10 tekerlekli sandalye alarak cezadan kurtuldular



KAHRAMANMARAŞ'ta yanlarında çalışan işçiyi döven iki kişi, 'Uzlaşma' sonucu ihtiyaç sahibi 10 kişiye tekerlekli sandalye alarak ceza almaktan kurtuldu.



Kahramanmaraş'ta geçen yıl Aralık ayında bir iş yerinde meydana gelen olayda isimleri açıklanmayan iş yeri sahibi ile ortağı, yanlarında çalışan işçiyi dövdü. İsmi açıklanmayan işçinin şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı. Soruşturma sırasında tarafların uzlaşabileceklerini belirtmeleri üzerine dosya Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaşma Bürosu'na gönderildi.



TEKERLEKLİ SANDALYE İSTEDİ



Uzlaşma Bürosu'nda işçi, kendisini döven işverenlerin ihtiyaç sahibi 10 bedensel engelli için tekerlekli sandalye alması durumunda şikayetinden vazgeçeceğini söyledi. İki kişi, bu talebi kabul ederek 10 tekerlekli sandalye aldı. Sandalyeler, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı İlker Yazıcı ve Uzlaşma Bürosu Savcısı Hüseyin Gürbüz tarafından adliyede düzenlenen törenle Türk Kızılayı Kahramanmaraş Şube Başkanı Ökkeş Arslan Şerefoğlu'na teslim edildi.



Başsavcı Yazıcı, büroda 2 Cumhuriyet Savcısı'nın görev yaptığını belirterek,"Uzlaşma Bürosu'nun faaliyetleri de bu kapsamda toplumdaki olumlu sonuçlarının fark edilmesi, uzlaşmanın yaygınlaşması ve anlaşılması açısından bunları kamuoyumuzla paylaşmak istedik" dedi.



Şerefoğlu ise sandalyelerin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını söyledi.