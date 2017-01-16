Kahraman Çiftçi Yorgunluk Kahvesini Polisin Elinden İçti

Aydın'da son günlerde çiftçilerin ve esnafın korkulu rüyası haline gelen kalpazanlar, son işlerinde sert kayaya çarptı. Aydın'da yol kenarındaki bahçesinde hem üretim yapıp hem de satış yapan İbrahim Paksoy isimli çiftçi bir kilo portakal alıp sahte 100 TL vererek portakalı ve 98 TL parayı alıp kaçan bir şebekenin üyelerini yaklaşık 75 kilometre peşinden kovalayarak yakaladı. Kalpazanları yakalayan kahraman çiftçi yorgunluk kahvesini de polisin elinden içti.



Kuyucak Horsunlu Mahallesi'nde E-87 karayolunun kenarındaki bahçesinde narenciye üretimi yapan ve topladığı ürünlerin bir kısmını eşi ile yol kenarında satarak nafakasını kazanmaya çalışan İbrahim Aksoy'un tezgahına gelen 45 RJ 426 plakalı bir otomobilden inen iki kişi bir kilo portakal alıp sahte 100 TL verdikten sonra para üstü olarak da aileden 98 TL aldı. Şahısların durumunu şüpheli bulan İbrahim Aksoy, eşine teslim edilen parayı incelediğinde paranın sahte olduğunu fark edince şahısların beklemesini istedi. Ancak şahıslar araçları ile Horsunlu istikametinden Aydın istikametine doğru kaçmaya başladı.



Bunun üzerine yol kenarında bulunan aracını çalıştırıp kalpazanların peşine takılan çiftçi üzerinde cep telefonu da bulunmadığı için olayı polise ihbar edemedi. Nazilli yakınlarında bir akaryakıt istasyonundan telefonla durumu 155 polis imdat hattını arayarak yaşadığı olayı ve aracın renk ve modelini polise bildiren çiftçi plakanın harf grubunu alamadığı için ihbarından sonuç alamadı. Telefonu kapatıp yeniden yola koyularak kalpazanların peşine düşen İbrahim Aksoy Sultanhisar Salavatlı yakınlarında kaçan aracın plakasını tam olarak alıp başka bir akaryakıt istasyonda vatandaşların cep telefonu ile yeniden polisi arayıp yardım istedi.



"75 kilometre sonra yakalattı"



Kalpazanların peşini bırakmayan çifti İbrahim Aksoy Umurlu uygulama noktasında polislere işaret verip önündeki aracın durdurulmasını sağladı. Hemen aracından inip şahısların piyasaya sahte para sürdüğünü belirten İbrahim Aksoy'un ihbarı üzerine araçta ve şahıslar üzerinde yapılan aramada piyasa sürülmek üzere çok miktarda sahte banknot ele geçirildi. Şahıslar sahte banknotlarla birlikte gözaltına alındı.



"Yorgunluk kahvesini polisin elinden içti"



Aydın'da bu tür olayların her gün yaşandığını belirten İbrahim Aksoy, "Her gün bu tür şebekelerin üyeleri malımızı bedavaya aldığı yetmiyormuş gibi paramızı da alıp götürüyorlar. Hanımı kandırmaya çalıştılar. Ben durumlarını şüpheli bulunca parayı kontrol ettim. Baktım sahte yakalanacaklarını anlayınca kaçtılar ama kurtulamadılar" diye konuştu. Parayı kurtarmak için değil, başka vatandaşların canının yanmaması için mücadele ettiğini belirten kahraman çiftçi İbrahim Aksoy'u tebrik eden polis ekipleri kendi elleri ile hazırladıkları yorgunluk kahvesini Aksoy'a ikram ettiler. Mücadelesinden sonuç alan İbrahim Aksoy da ayak ayak üstüne atıp bir yandan yorgunluk kahvesini yudumladı, diğer yandan da kalpazanların piyasaya sürmek istedikleri sahte paralarla gözaltına alınışını izledi. - AYDIN