Kadınların Ürettiği Ürünler Görücüye Çıktı

Nevşehir'de Turizm Haftası kutlamaları kapsamında, Nevşehir Belediyesi Kadın Çalışmaları ve Eğitim Merkezi ve Nevşehir Belediyesi Özel İnsanlar Eğitim Merkezi'ndeki genç kız ve kadınların ürettiği ürünler, Kapadokya Forum Alışveriş Merkezi'nde açılan stantlarda vatandaşların beğenisine sunuldu.



41. Turizm Haftası Kutlama etkinlikleri kapsamında Nevşehir'de çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Bu kapsamda aralarında Nevşehir Belediyesi Özel İnsanlar Eğitim Merkezi, Nevşehir Belediyesi Kadın Çalışmaları ve Eğitim Merkezi'nde eğitim gören genç kız ve kadınların yıl içerisinde düzenlenen eğitici kurslarda ürettiği el emeği göz nuru ürünler, Kapadokya Forum Alışveriş Merkezi'nde hem vatandaşların beğenisine sunuldu.



Oluşturulan stantlarda Kapadokya Kadın Dayanışma Derneği yöneticilerin ürettiği ürünlerin yanı sıra Nevşehir, Çanakkale, Ankara, Nallıhan, İstanbul, Van, Hakkari, Tekirdağ, Şanlıurfa ve Hatay'dan Ev Eksenli Çalışan Kadınlar Çözüm Ortakları Grubu işbirliği içerisinde, kadınların yaptıkları el emeği göz nuru ürünlerde sergileniyor.



Vatandaşların da ilgi gösterdiği stantlarda ayrıca yöresel gıda ürünleri de, 22 Nisan 2017 tarihine kadar satılabilecek. - NEVŞEHİR