Kadınların İstihdamını Sağlayacak Proje Devam Ediyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin, dezavantajlı 150 kadının tekstilde istihdam edilmesine yönelik başlattığı çalışmalar, 'Hazır Giyim' ve 'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Ayrımcılıkla Mücadele Eğitimi' ile devam ediyor.



Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile Güneydoğu Tekstil Sanayi İş Adamları Derneği'nin (GÜNTİAD), 2016 Kasım ayında başlattığı ve 150 kadını kapsayan 'Dezavantajlı Kişilerin Tekstil ve Hazır Giyim Sektöründe İstihdamı Projesi' devam ediyor. Avrupa Birliği'nin (AB) hibe desteği verdiği ve toplam bütçesi 232,259,55 Euro olan proje kapsamında daha önce 75 dezavantajlı kadına tekstil teknolojisi alanında eğitim verilerek staj görmeleri sağlandı.



Hazır giyim eğitimleri sürüyor



Dezavantajlı kişilerden seçilen hedef gruplarından 75 kadına da 'Hazır Giyim' konusunda verilen eğitimler devam ediyor. Projede 75 kadına, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde 'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Ayrımcılıkla Mücadele Eğitimi' verildi.



Eğitimler 12 ay sürecek



12 ay sürecek olan projede kadınlara, iş gücü piyasasında ayrımcılığa uğramasını engellemek için işletmelerin ayrımcılık ile mücadele, her insanın eşit koşullarda eşit ücretler ile iş hakkı konusunda farkındalıklarını sağlamaya dönük yapılan eğitimler de verilecek.



Eğitim alan kadınlardan 50'sine Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri verilerek en az 5 kadının da KOSGEB desteği ile kendi işini kurması sağlanacak. - DİYARBAKIR