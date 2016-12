"Jungle İstanbul" size, İstanbul'un ortasında yüzlerce egzotik canlıyla tanışacağınız fantastik bir yolculuk sunuyor.



Dev yılanlar, büyük örümcekler, maymunlar, renkli kurbağalar, kaplumbağalar, timsahlar, tünel akvaryum içerisinden size merhaba diyen köpekbalıkları, tropik resif balıkları ve egzotik kuşlar; Jungle İstanbul'un renkli dünyasında sizi fantastik bir yolculuğa davet ediyor. Ayrıca her gün özel sunum eşliğinde gerçekleşen «Doğa ve Park» bilgilendirme eğitimleri büyük-küçük tüm kaşifleri bekliyor. Jungle İstanbul'da 2.500m² alanda yüzlerce canlı ile tanışarak vahşi yaşamın macera dolu dünyasını keşfedebilirsiniz.



Dünyadaki en büyük 6 yılan türünden 3 tanesi ile Jungle İstanbul'da tanışın.



21 farklı yılanla tanışacağınız Jungle İstanbul'da dünyada bulunan en büyük 6 yılan türünden 3 tanesi ile bizzat tanışma fırsatı bulacaksınız. Her biri birer doğa harikası olan bu yılanlar; dünyada bilinen en uzun ikinci yılanı, ağırlık bakımından ise dünyanın bilinen en ağır yılanı olan Yeşil Anakonda, Asya'dan gelen ve uzunluğu 600 cm'i bulan Burma Piton ve uzunluğu 400 cm olan Kırmızı Kuyruklu Boğa yılanı.



40'dan fazla yağmur ormanı canlıları Jungle İstanbul ile size geliyor.



Dünyadaki bitki ve hayvan türlerinin %70'ini barındıran, sıcak ve nemli iklimleriyle 30 milyon civarında bitki ve hayvan türüne ev sahipliği yapan Yağmur Ormanları'ndan sürüngenler, amfibiler, memeliler ve kuşlardan oluşan 40'dan fazla "Yağmur Ormanları Canlıları" Jungle İstanbul'da ayağınıza geliyor. Güney Amerika'da yaşayan, küçük, hızlı ve çevik, her şeyi yiyici maymunlar



"Marmosetler" de Jungle İstanbul'da ziyaretçilerin gözdeleri arasında yer alıyor.



Dünyanın en büyük ikinci akrebi, dev kırkayak, dünyanın en zehirli kertenkelesi



Jungle İstanbul size, bir milyondan fazla tür sayısıyla dünyadaki hayvan nüfusunun %90'ını oluşturan Böcekler dünyasına macera dolu bir yolculuk sunuyor. Dünyada bilinen en büyük ikinci akrep türü olan İmparator Akrep, dünyanın en büyük kırkaayağı "Afrika Dev Kırkayağı", Salyangozların kabuklarının içine girip, kendilerini düşmanlarına karşı bu şekilde savunan "Keşiş Yengeçleri" Jungle İstanbul'da bilinmezlere doğru çıkacağınız keyifli yolculukta tanıyacağınız ilginç canlılardan sadece birkaçı.



Jungle İstanbul, Türkiye'nin en büyük tema parkını da içerisinde bulunduran Vialand Alışveriş ve Eğlence Merkezi'nin giriş katında sizi bekliyor.



Ziyaret Saatleri:



Hafta içi: 10: 00-20: 00



Hafta sonu: 10: 00-21: 00