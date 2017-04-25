Julia Roberts'dan Şaşırtan Ziyaret!
İspanya Ligi'nde (La Liga) oynanan dev maç sonrası Real Madrid'e sürpriz bir ziyaret gerçekleşti.
Hollywood yıldızı Julia Roberts, Barcelona karşılaşmasının ardından Real Madrid'i ziyaret etti.
Roberts, çocuklar tarafından kendisine uzatılan topları imzalayan Cristiano Ronaldo'yu görünce ilginç bir tepki verdi. Roberts, "Kalbim çok hızlı çarpıyor. Bu gerçekten inanılmaz bir şey." dedi.
Ronaldo, "Merhaba. Tanıştığıma çok memnun oldum. Nasılsın?" derken, Roberts ise yıldız futbolcuyla tokalaşarak, "Teşekkürler, çok iyiyim. Kocam, Danny." dedi ve eşini de Ronaldo ile tanıştırdı.
Öte yandan Julia Roberts, Ronaldo ile birlikte objektiflere poz verdi. Roberts, diğer futbolcularla da tokalaştı ve Sergio Ramos'a, "Bu akşam harika oynadın" yorumunda bulundu.
Oyuncularla birlikte fotoğraf çektirdikten sonra kısa bir açıklama yapan Roberts, "Çok heyecanlıyım. Bütün ailem burada ve burada olduğumuz için çok heyecanlıyız" şeklinde konuştu.
Hollywood yıldızı çeşitli fotoğraf çektikten sonra Santiago Bernabeu Stadı'nın çimlerine de çıktı.
(Ajansspor)