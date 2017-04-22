Japon Kültürünü Tanıtan "Cosplay" Kedi Maro Büyük İlgi Görüyor

Çeşitli aksesuarlar ve kostümler kullanılarak anime ve manga, film, oyun, kitap ve cosplay sanatçısının kendi yarattığı karakterlerin taklit edildiği kostüm ve performans sanatı olan "cosplay", son dönemlerde oldukça popüler olan bir sanat dalı haline gelmeyi başararak, gençlerin en çok ilgi gösterdiği alanlardan birisi olmayı başardı.



"Cosplay"ın bu kadar rağbet görmesi, beraberinde alternatiflerinin de oluşmasına neden oldu. Cosplayer olarak Instagram'da meşhur olan kedi Maro ise bunun en önemli örneklerinden birisi. Japon kültürüne ait olan motifleri, kostümler aracılığıyla takipçilerine aktaran kedi Maro'nun şu an için 90 bine yakın takipçisi bulunuyor.



İşte cosplayer kedi Maro'nun fotoğraflarına birkaç örnek;