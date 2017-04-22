İzmit Zabıtasına Kayıp Cüzdan Teşekkürü

İzmit Belediyesi Zabıta ekiplerince şehir merkezinde bulunan cüzdan sahibine teslim edildi.



İzmit Belediyesi Zabıta ekipleri, şehir merkezinde içinde 320 TL para, kimlik ve kredi kartı bulunun bir cüzdan buldular. Kimlik yardımıyla cüzdanının sahibine ulaşan Zabıta ekipleri, Ali Yılmaz'ı belediyeye davet ederek cüzdanını teslim ettiler.



Zabıta görevlilerinin elinden kaybettiği cüzdanını alan Ali Yılmaz, "Sizlere ne kadar teşekkür etsem azdır. Cüzdanımdan tam ümidimi kesmişken gelen telefon ile büyük sevinç yaşadım. Sizlere ne kadar teşekkür etsem azdır" dedi. - KOCAELİ