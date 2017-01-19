Izmit'te Huzur Operasyonunda 5 Kişi Yakalandı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Yenidoğan, Serdar ve Gültepe mahallelerinde huzur operasyonu düzenlerken, operasyon görüntülendi. Drone ile ve operasyona katılan ekiplerce görüntülenen operasyonda ekiplerin mahalleye girişleri, yapılan aramalar, silahların ele geçirilmesi ve gözaltılar görüntülendi. Operasyona 309 polis katıldı.