İzmit'te 4 Ayda 387 Yapı Ruhsatı Verildi

İzmit Belediyesi tarafından 4 ay içinde 387 adet yapı ruhsatı verildiği açıklandı.



İzmit Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, vatandaşların ruhsat taleplerini en kısa süre içinde incelenerek karara bağlandığını ifade etti. Yetkililer, yapı ruhsatı verilme aşamasında binaların 3 boyutlu görsellerinin istendiğini, ayrıca ruhsatlarda yağ tutucu uygulamasıyla yangın projelerinin de arandığını söylediler. İzmit'te geçen yıl içinde verilen yapı ruhsat sayısının ise bin 256 olduğu kaydedildi.



İzmit Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yetkilileri çalışmaların 3194 sayılı İmar Kanunu, ilgili tüm kanunlara, yönetmeliklere, genelgelere yürütüldüğünü belirterek, "Amacımız, belediyemiz sınırları içerisinde estetik açıdan çevreye uyum sağlayan binalar yaptırmak, modern şehircilik anlayışı içerisinde en hızlı hizmeti vermek ve en sorunsuz çevre oluşturmaktır" dediler. - KOCAELİ